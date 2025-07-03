اليوم.. أصالة تطرح ألبومها الجديد "ضريبة البعد"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الملحن مصطفى العسال عن موعد طرح ألبوم الفنانة أصالة نصري الجديد، والذي يحمل عنوان "ضريبة البعد"، والمقرر طرحه اليوم الخميس.

وروج العسال للألبوم من خلال نشر البوستر الدعائي الخاص به عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلاً: "استنوا ألبوم أصالة الجديد (ضريبة البعد) النهاردة.. حاجة مختلفة ومليانة إحساس".

ويضم الألبوم 11 أغنية، من بينها ثلاث أغانٍ من كلمات الشاعرة منة القيعي، وهي: "كلام فارغ"، و"حبة حبة"، و"جرسة إيه دي".

كما يتضمن الألبوم أغنية "أحبك أكرهك" من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، وتوزيع محمد مصطفى.

وعلى مستوى الملحنين، و الموزعين ، تعاونت المطربة أصالة، مع تامر عاشور، وإيهاب عبدالواحد، ومصطفى العسال، ومحمد عبد المجيد، وعمرو الشاذلي، ومحمد مصطفى، ووليد العطار، وجابر جمال، وإسلام رفعت، وهشام البنا، ويوسف حسين.

المطربة أصالة، تقدم ألبومها تحت إشراف زوجها الشاعر فائق حسن، والمنتج الفني أشرف سالم.

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