"ابتدينا".. سر اختيار عمرو دياب لها عنوانا لألبومه

كتب-مصطفى حمزة:

طرح النجم عمرو دياب، ألبومه الغنائي"ابتدينا"، اليوم الخميس، عبر قناته في موقع يوتيوب، ومختلف المصنفات، وذلك قبل الحفل الذي من المقرر أن يقدمه مساء غدا الجمعة في شاطئ مراسي بالساحل الشمالي.

ويدخل النجم عمرو دياب، أكثر من تجربة من خلال الألبوم، الذي اختار له عنوان "ابتدينا"، وأولها طرح أغانيه ال 15 بالكامل اليوم، وذلك على عكس ما كان يقوم به على مدار سنوات.

ويقدم عمرو، الألبوم بالتعاون مع شركة محمول جديدة، بعد إنتهاء تعاقد دام 11 عام مع شركة أخرى، كان قدم قدم معها خلال فترة التعاقد إلى جانب حملات الدعاية، غالبية أغانيه عبر منصة خاصة به تحت عنوان "عالم عمرو دياب"، وتردد وقتها أن قيمة التعاقد وصلت إلى 10 مليون دولار، تزيد سنويا حوالي مليون دولار، إلى جانب حصوله على نسبة من العائدات عن الاشتراكات في خدمات المنصة.

وتعاون أيضا في الألبوم، مع شركة سوني ميوزيك العالمية، بعد تعاقده معها على طرح أعماله، في أكتوبر 2024، وذلك بعد نهاية رحلة دامت عامين مع منصة أنغامي، كانت خلالها صاحبة الحق الحصري في الأغاني التي يقوم بانتاجها.

ويعود عمرو، في الألبوم إلى التعاون مع الملحن عمرو مصطفى، إذ لحن أكثر من أغنية، ومنها "ابتدينا"، وذلك بعد 5 سنوات حفلت بالخلافات، وكان آخر تعاون بينهما في أغنية "جامدة بس"، عام 2020.

ويشهد الألبوم، للمرة الأولى تقديم النجم عمرو دياب، أغاني بطريقة الراب، ومزجت كلماتها بين اللغات العربية والإنجليزية .

وشارك في كتابة أغاني الألبوم ، للمرة الأولى عبد الله نجل عمرو دياب، إذ كتب الكلمات التي قدمها والده باللغة الإنجليزية، في أغنية "يلا"، في حين كتب الشاعر تامر حسين، الكلمات باللغة العربية.

غنى النجم عمرو دياب، للمرة الثانية من كلمات ابنته جنا، باللغة الإنجليزية، إذ شاركت في كتابة كلمات أغنية "خطفوني"، في حين تولى الكتابة باللغة العربية الشاعر تامر حسين، وهي التجربة الثانية التي يقدمها عمرو بمشاركة إبنته، إذ سبق وشاركت ايضا بالصياغة الإنجليزية، مع الشاعر شادي نور في كتابة كلمات أغنية "جميلة: في ألبوم "سهران"، عام 2020.

وتعاون أيضا للمرة الأولى، مع الشاعرة منه القيعي، في أغنية "يا بخته"، وهي من ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

ودعا النجم عمرو دياب، الشعراء والملحنين و الموزعين الذين تعاون معهم، لمشاركته الاحتفال بطرح الألبوم، في الحفل المقام غدا الجمعة، في شاطئ صول مراسي بالساحل الشمالي.

ويشارك في إحياء الحفل، المغني والموسيقي الألماني "مونو لبنك-Monolink"، الشهير بتقديم الموسيقى الإليكترونية، والفريق الألماني" Who Made Who" .