لطيفة تشوّق جمهورها لألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

كتبت - نوران أسامة:

روجت الفنانة التونسية لطيفة لألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "قلبي ارتاح"، والمقرر طرحه يوم 10 يوليو الجاري.

ونشرت لطيفة البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "من أول نغمة، وأنا كنت حاسة إن الألبوم ده هيبقى مختلف، كل تفصيلة فيه اتعملت بحب، وكل كلمة كنت بغنيها وكأني بتكلم عن نفسي".

وتابعت: "قلبي ارتاح.. ألبوم فيه كل المشاعر اللي عشتها، من الفرح للحنين، من الحب للألم، من الحزن للجرح، يا رب يعجبكم، استنّوه يوم 10 يوليو على كل المنصات الموسيقية".

يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها "ياللي مروح"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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