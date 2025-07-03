عمرو دياب يطرح أحدث ألبوماته الغنائية "ابتدينا"

كتبت- سهيلة أسامة:

طرح النجم عمرو دياب منذ قليل أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "ابتدينا"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع المنصات الموسيقية.

وروج "الهضبة" للألبوم من خلال نشر البوستر الدعائي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّق قائلًا: "ابتدينا ابتدينا الليلة.. استمع الآن إلى ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا على جميع المنصات".

ويشهد الألبوم تعاون عمرو دياب لأول مرة مع شركة "سوني ميوزيك" العالمية، كما يشهد عودته للعمل مع الملحن عمرو مصطفى.

وتحمل الأغنية الرئيسية في الألبوم توقيع الشاعر تامر حسين، ومن توزيع عادل حقي، وميكس وماستر أمير محروس.

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