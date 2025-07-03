بيومي فؤاد يعتذر لجمهوره: "آسف لأي حد زعلان مني حقكم عليا"

كتبت- نوران أسامة:

قدّم الفنان بيومي فؤاد اعتذارًا لجمهوره عمّا بدر منه أو عن أي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية، وذلك خلال استضافته في برنامج "فضفضت أوي" من تقديم وإخراج معتز التوني، وأحدث إنتاجات منصة Watch It الرقمية.

وقال بيومي خلال اللقاء: "لو أنا مزعل أي حد، سواء عنده حق أو معندوش، فأنا آسف.. حقك عليا، وأنا مش بحب حد يكون زعلان مني، حتى لو فاهمني غلط أو صح".

وخلال الحلقة، استعاد بيومي موقفًا من طفولته، قائلاً: "صاحبة البيت اللي في الزمالك زمان، خدتني معاها لنقطة الجزيرة، عشان أشهد زور على واحد ساكن فوقنا، وأنا كنت عيل صغير وقتها، الظابط مخدش أقوالي لأني كنت طفل وقتها، لما رجعت البيت أبويا ضربني، أبويا حنين أوي كان يضربني ويعيط".

كما تحدّث عن بداية ظهوره الفني، قائلاً: "اشتغلت ضيف شرف في فيلم دكان شحاتة، كومبارس متكلم، وخالد يوسف كان بيشرحلي وعمرو سعد نايم في المشهد، لقيته فتح عينيه وقالي إزيك يا بيومي، فاستغربت إنه عارفني لأن أمي لسة متعرفنيش حتى، قال لـ خالد ده يبقى نجم فنون جميلة وكنت بحضرله عروض الكلية زمان".

برنامج "فضفضت أوي" يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، ويستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب في حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة.

يشهد برنامج "فضفضت أوي" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، استضافة نجوم لامعة في الوسط الفني منهم: منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، أحمد فتحي، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

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