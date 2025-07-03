كتبت- نوران أسامة:

وجّهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد تعرضها لانتقادات من الجمهور عقب حفلها الأخير ضمن فعاليات مهرجان "موازين".

وخلال تقديمها حلقة جديدة من برنامجها "هي وبس" على شاشة DMC، قالت رضوى: "الناس زعلانة منك وزعلانة عليكي، كل الأغاني القوية اللي قوت ستات كتير، وأنا منهم، أنا من جمهورك، خلتني أحس قد إيه إنك إنسانة قوية".

وتابعت: "فإنتي أقوى من الموقف ده، حتى لو الموقف ده صعب، وزعلانين منك، لأن البنات والستات بتستمد قوتها منك، وزعلانين عليكي، لإن للأسف الشديد: اختيار غلط، شغل غلط، وناس غلط حواليكي... ده كفيل يهدّ كل اللي بنعمله في سنين، وأرجوكي متسمعيش للناس اللي بتنتقدك عشان عايزين يوقعوكي".

واختتمت: "إنتي شيرين عبد الوهاب، إنتي كنتي بتطلعي الموضة على المسرح، وكنتِ بتخطفي قلوب الناس بحضورك وصوتك، وربنا مديكي حب الناس لله في لله، طلعتي تصريح حلو أو تصريح وحش، بيحبوكي، كفاية كده، وعارفة إنك بتسمعينا، واللي زعلان منك وزعلان عليكي بيحبوكي وعايزين مصلحتك على فكرة".

وشهد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب انتقادات من قبل البعض عقب استخدامها تقنية الـ "البلاي باك"، إذ أوضح المقربون منها مرورها بوعكة صحية، وأنها خالفت أوامر الطبيب المعالج لها حرصا منها على مقابلة جمهورها ومحبيها وسط رسائل دعم من قبل العديد من أبرز نجوم الوسط الفني والغنائي.

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