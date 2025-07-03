محمد عاطف بعد حذف أغاني أحمد عامر: "لما أموت ماتمسحوش أعمالي"

كتبت- سهيلة أسامة:

علّق الشاعر الغنائي محمد عاطف على موجة حذف أغاني المطرب الراحل أحمد عامر من قنوات بعض الفنانين، معبرًا عن رفضه لهذا التصرف، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتب عاطف: "والنبي لما أموت ميظهرليش صحاب يمسحوا أغانيا وأعمالي عشان أدخل الجنة ويترحم عليا، دي حاجة تكسف والله".

وتابع: "يعني أنتم عارفين إنكم بتقدموا فن كله تحريض على السلاح والخناقات والخمور والمخدرات ومشاكل (يعني اللي بتعملوه حرام فعلًا)، وبعدين تروحوا تمسحوا أغاني الراجل وتراثه وشقاه ليه؟".

وكان عدد من نجوم الأغنية الشعبية أعلنوا عن حذف جميع أعمال الفنان الراحل أحمد عامر من حساباتهم وقنواتهم الرسمية، كما ألغى البعض حفلاتهم حدادًا على وفاته، واستُجِيب لمطالبات عدد من جمهوره بإغلاق صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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