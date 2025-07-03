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ملك زاهر توجه رسالة لوالدتها احتفالا بعيد ميلادها.. ماذا قالت؟ (صور)

10:00 ص الخميس 03 يوليو 2025
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    ملك أحمد زاهر مع والدتها (6)
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    ملك أحمد زاهر مع والدتها (5)
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    ملك أحمد زاهر مع والدتها (4)
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كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، رسالة تهنئة لوالدتها هدى زاهر احتفالا بعيد ميلادها.

ونشرت ملك زاهر، صور لها مع والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتي صاحبتي اللي مهما عرفت وشفت معنديش أقرب منها".

وأضافت: "كل سنة وانتي الدعم والسند، كل سنة واحنا من غيرك دنيتنا تبوظ، كل سنة وأنا بشكر ربنا إنه إداني أم زيك، كل سنة وانتي الدنيا وما فيها".

يذكر أن، ملك أحمد زاهر عرض لها في شهر رمضان الماضي 2025 مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

ملك أحمد زاهر هدى زاهر عيد ميلاد هدى الزاهر إنستجرام ملك أحمد زاهر
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