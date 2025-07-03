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فيفي عبده تنعى المطرب أحمد عامر وتدعو له

02:00 ص الخميس 03 يوليو 2025

أحمد عامر

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كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة فيفي عبده، المطرب الشاب الراحل أحمد عامر الذي وافته المنية صباح الأربعاء.

ونشرت فيفي، صورة المطرب الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الى رحمة الله المطرب أحمد عامر.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه يا رب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن، المطرب أحمد عامر، رحل عن عالمنا صباح أمس الأربعاء، حسبما أعلن المطرب رضا البحراوي، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "اللهم أغفر له وارحمه.. ويسكنك فسيح جناته.. اللهم آمين يا رب العالمين". وشيعت جنازة أحمد عامر بمحافظة الغربية.

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