كيف احتفل أحمد زاهر بعيد ميلاد زوجته هدى زاهر؟ (صور)

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أحمد زاهر، رسالة تهنئة لزوجته هدى زاهر بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

ونشر أحمد زاهر، صورا له مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي يا غالية يا أصيلة يا ست البنات، كل سنة وانتي محلية حياتي ومخلياني سعيد ومبسوط".

وتابع: "كل سنة وانتي جدعة ووفية ياما استحملتيني واستحملتي ظروفي وكنتي بمية راجل مع انك أحلى وأجمل ست في الدنيا انتي عامود البيت والحياة ولولا وقوفك جنبي وفي ضهري مكانش أي حاجة حلوة في حياتنا كانت هتحصل".

وأضاف: "شكرا انك في حياتي، ربنا يحفظك ويخليكي ليا ولبناتك اللي ربيتيهم أحسن تربية، كل سنة وانتي طيبة يا شريكة حياتي وعمري وأحلى حاجة حصلتلي، بحبك يا هدهودة".

يذكر أن، آخر أعمال أحمد زاهر هو مسلسل "سيد الناس" وعرض في رمضان 2025 وهو بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، وإخراج محمد سامي.