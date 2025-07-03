إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بفستان قصير باللون الأسود، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

مي الغيطي

شاركت الفنانة مي الغيطي، متابعيها صورة جديدة لها بمكياج هادئ، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة الشابة كارولين عزمي بدون مكياج، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

علي الحجار

نشر الفنان علي الحجار، صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يا إسكندرية والحب تاني، وتالت، ورابع، وتلاتة وعشرين سنة جواز وسعادة أنا وهدى وبجد حاسس إننا مع بعض من يوم ما اتولدنا".

جنات

تألقت الفنانة جنات في أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس كاجوال.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بفستان قصير باللونين الأزرق والأبيض أثناء قضاء عطلتها الصيفية، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

أروى جودة

شاركت الفنانة أروى جودة، متابعيها صورة جديدة بدون مكياج، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

روجينا

ظهرت الفنانة روجينا مع زوجها الفنان أشرف زكي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

بشرى

شاركت الفنانة بشرى، متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".