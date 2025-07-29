محمد صبحي يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.. فيديو

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد صبحي تفاصيل تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية، مضيفا: "الحمد لله عدت على خير ولسة ما زالت تحت العلاج".

وقال "صحبي"، في مقطع فيديو نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تعرض لوعكة صحية الفترة الماضية وأصيب بضغط عصبي شديد نتيجة الأحداث المؤلمة والإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

وأضاف: "لما اتولدت مكنش العالم بهذه القسوة، لأني مش متخيل ما يحدث للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة كل هذا الظلم بشكل جبروت وعدواني وشرس لا إنسانية فيه، أنا تعرضت لضغط عصبي وبمر بظروف فيها ارهاق تخص المسرحية وعرضها وتصويرها، أشكركم على سؤالكم على حالتي الصحية، وبشكر كل الزملاء والاصدقاء وكل اللي سأل عني".

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