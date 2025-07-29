"ملكة جمال"..أوس أوس ينشر صور زوجته والجمهور يعلق

كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان محمد أسامة "أوس أوس" صور جديدة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

وظهر أوس أوس مع زوجته بطريقة رومانسية وكتب على الصور: "العالم بتاعي قلبي و ملكتي"، وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وانهالت التعليقات التي أشادت بجمال زوجته وجاءت التعليقات:" جميلة جدا، ملكة جمال، واضح الحب بينهم، ربنا يسعدكم".

وشارك أوس أوس مؤخرا في مسرحية "البقاء للأصيع" بطولة الفنان شيكو وعرضت ضمن فعاليات موسم الرياض.

يذكر أن اخر ظهور لأوس أوس كانت بمشاركته كضيف شرف بفيلم "أحمد وأحمد" بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أحمد فهمي.