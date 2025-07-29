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منة عرفة في المالديف.. 25 صورة لنجمات فضلن قضاء الصيف في الخارج بعيدا عن الساحل

10:17 م الثلاثاء 29 يوليو 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    الهام شاهين تستمتع بإجازة الصيف في لبنان (1)
  • عرض 24 صورة
    الهام شاهين تستمتع بإجازة الصيف في لبنان (5)
  • عرض 24 صورة
    الهام شاهين تستمتع بإجازة الصيف في لبنان (6)
  • عرض 24 صورة
    جميلة عوض في ايطاليا
  • عرض 24 صورة
    رنا رئيس أمام الشلال في اجازة الصيف
  • عرض 24 صورة
    رنا رئيس تركب على الحصان وتلتقط صورة امام البحر
  • عرض 24 صورة
    روجينا وزوجها اشرف زكي (2)
  • عرض 24 صورة
    روجينا في مدينة ميلانو الإيطالية (1)
  • عرض 24 صورة
    منة عرفة تقضي اجازة الصيف في المالديف (1)
  • عرض 24 صورة
    منة عرفة تقضي اجازة الصيف في المالديف (2)
  • عرض 24 صورة
    منة عرفة تقضي اجازة الصيف في المالديف (3)
  • عرض 24 صورة
    منة عرفة على جزرة المالديف (1)
  • عرض 24 صورة
    منة عرفة على جزرة المالديف (3)
  • عرض 24 صورة
    منة عرفة في المالديف
  • عرض 24 صورة
    ميرنا جميل
  • عرض 24 صورة
    هدى الاتربي تستمتع بالإجازة في رحلتها الخارجية (2)
  • عرض 24 صورة
    الهام شاهين تستمتع بإجازة الصيف في لبنان (4)
  • عرض 24 صورة
    هدى الاتربي في مدينة كان الفرنسية تقضي اجازة الصيف
  • عرض 24 صورة
    يارا السكري (1)
  • عرض 24 صورة
    يارا السكري (2)
  • عرض 24 صورة
    يارا السكري تستمتع باجازة الصيف (1)
  • عرض 24 صورة
    هدى الاتربي في فرنسا
  • عرض 24 صورة
    الهام شاهين تستمتع بإجازة الصيف في لبنان (2)
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كتب - معتز عباس:

شهدت صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا تداول نجمات الفن صورًا أثناء قضاء عطلاتهن الصيفية خارج مصر.

ولم تكتفِ النجمات بمشاركة صورًا من حياتهن اليومية أمام البحر، لكن أحدثت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين بإطلالاتهن العصرية والجريئة.

على عكس الموجة التقليدية لقضاء الصيف في الساحل الشمالي، اختارت بعض النجمات الوجهات العالمية لقضاء إجازاتهن، بينما استعرضت أخريات جمال الشواطئ المحلية، فضّلت نجمات أخريات السفر إلى مدن أوروبية ساحرة مثل باريس وميلانو، وحتى جزر المالديف، للاستمتاع بأجواء الصيف المنعشة ودرجات الحرارة الأكثر اعتدالًا بعيدًا عن حرارة الصيف الحارة.

قد حرصت هؤلاء النجمات على مشاركة متابعيهن كل لحظة مميزة من رحلاتهن عبر حساباتهن الرسمية، والتي لاقت إعجابًا وتفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، حيث انهالت التعليقات والإعجابات على صورهن، بعد ظهورهن بإطلالات صيفية مميزة وجريئة.

من أبرز الفنانات اللاتي استمتعن بعطلتهن الصيفية لهذا العام في أوروبا، الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي في مدينة ميلانو، الفنانة منة عرفة في جزر المالديف، الفنانة هدى الإتربي، الفنانة يارا السكري، والنجمة إلهام شاهين، الفنانة رنا رئيس، وغيرهن.

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نجمات الفن الساحل الشمالي منة عرفة المالديف جزر المالديف
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