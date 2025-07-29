كتب - معتز عباس:

شهدت صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا تداول نجمات الفن صورًا أثناء قضاء عطلاتهن الصيفية خارج مصر.

ولم تكتفِ النجمات بمشاركة صورًا من حياتهن اليومية أمام البحر، لكن أحدثت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين بإطلالاتهن العصرية والجريئة.

على عكس الموجة التقليدية لقضاء الصيف في الساحل الشمالي، اختارت بعض النجمات الوجهات العالمية لقضاء إجازاتهن، بينما استعرضت أخريات جمال الشواطئ المحلية، فضّلت نجمات أخريات السفر إلى مدن أوروبية ساحرة مثل باريس وميلانو، وحتى جزر المالديف، للاستمتاع بأجواء الصيف المنعشة ودرجات الحرارة الأكثر اعتدالًا بعيدًا عن حرارة الصيف الحارة.

قد حرصت هؤلاء النجمات على مشاركة متابعيهن كل لحظة مميزة من رحلاتهن عبر حساباتهن الرسمية، والتي لاقت إعجابًا وتفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، حيث انهالت التعليقات والإعجابات على صورهن، بعد ظهورهن بإطلالات صيفية مميزة وجريئة.

من أبرز الفنانات اللاتي استمتعن بعطلتهن الصيفية لهذا العام في أوروبا، الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي في مدينة ميلانو، الفنانة منة عرفة في جزر المالديف، الفنانة هدى الإتربي، الفنانة يارا السكري، والنجمة إلهام شاهين، الفنانة رنا رئيس، وغيرهن.

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