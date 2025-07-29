"محتاج معجزة الوضع حرج".. بطرس دانيال يعلن تدهور حالة الفنان لطفي لبيب

كتب- مروان الطيب:

كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عن تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير لطفي لبيب وتدهور حالته الصحية ونقله إلى العناية المركزة مجددا.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" تقديم الإعلامية سهير جودة و الإعلامية مفيدة شيحة قال: "المرة اللي فاتت، الأطباء قالوا اللي حصل معجزة، المرة دي محتاجين معجزة تانية بدعاء الناس".

مضيفا: "لطفي لبيب بعد تحسنه وخروجه من المستشفى طلب منه ألا يتكلم حفظا على صحته، لكن قلبه الطيب لم يتحمل الصمت، وكان يرد على كل من يسأل عنه، ويجامل بمحبة، حتى أثقل على نفسه، وعادت الأزمة من جديد".

وأنهى كلمته قائلا: "رجل بهذه الطيبة لا يستحق سوى أن نبادله بالدعاء الصادق، اللهم إن عبدك هذا أسعدنا في حضوره، فأسعده بعافيته، وأشمله بلطفك، ورد إليه قوته وصوت وضحكته التي أحبها الجميع".

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، خلال الساعات القليلة الماضية نقل الفنان الكبير لطفي لبيب إلى العناية المركزة مجددًا، بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية.

وجاء في بيان عبر الصفحة الرسمية للنقابة على موقع "فيسبوك": "الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس النقابة يتمنون الشفاء العاجل للفنان الكبير لطفي لبيب، الذي تدهورت حالته الصحية ودخل العناية المركزة خلال الساعات الماضية".

وقال أشرف زكي، في تصريح خاص لموقع "مصراوي": "الحالة حرجة، وأرجو من الجميع الدعاء له، فهو يمر بظرف صحي دقيق".

يذكر أن آخر أعمال لطفى لبيب فيلم "أنا وابن خالتي"بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، ومن إخراج أحمد صالح.