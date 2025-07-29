بـ "شورت جينز".. كنزي عمرو دياب تستمتع بالإجازة في شوارع إسبانيا

كتب- مروان الطيب:

كشفت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب عن وجودها في جزيرة إيبيزا في إسبانيا للاستمتاع بعطلتها الصيفية.

ونشرت كنزي صور من رحلتها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت خلالها مع إحدى صديقاتها وهما تستمتعان بوقتهما بعدد من الشوارع هناك، وارتدت شورت جينز، وإطلالها أبرزت انطلاقها، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

ودائما ما تثير كنزي دياب الجدل بإطلالات يراها البعض غير مناسبة ، وتتعرض لانتقادات من قبل متابعيها على السوشيال ميديا.

على الجانب الآخر طرح النجم عمرو دياب، ألبومه الجديد "ابتدينا" ويضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسية، والدراما، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.