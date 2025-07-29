"شباب ورشاقة".. سلمى حايك تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

كتب- مروان الطيب:

خضعت النجمة العالمية، سلمى حايك لجلسة تصوير خطفت بها الأنظار، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.



وظهرت سلمى حايك مرتدية فستان أسود كشف عن رشاقتها وإطلالتها الشبابية، وحاز على إعجاب جمهورها.



وكانت اخر مشاركات سلمى حايك على شاشة السينما بفيلم الدراما "Without Blood" وعرض مطلع شهر إبريل الماضي.



يذكر أن سلمى حايك تشارك ببطولة فيلم الأكشن "Sacrifice" والمقرر عرضه بالسينمات بشهر سبتمبر المقبل.





