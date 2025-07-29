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"شباب ورشاقة".. سلمى حايك تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

09:05 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سلمى حايك على انستجرام
  • عرض 5 صورة
    سلمى حايك من أحدث جلسة تصوير
  • عرض 5 صورة
    النجمة العالمية سلمى حايك
  • عرض 5 صورة
    سلمى حايك تخطف الأنظار من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
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كتب- مروان الطيب:

خضعت النجمة العالمية، سلمى حايك لجلسة تصوير خطفت بها الأنظار، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.


وظهرت سلمى حايك مرتدية فستان أسود كشف عن رشاقتها وإطلالتها الشبابية، وحاز على إعجاب جمهورها.


وكانت اخر مشاركات سلمى حايك على شاشة السينما بفيلم الدراما "Without Blood" وعرض مطلع شهر إبريل الماضي.


يذكر أن سلمى حايك تشارك ببطولة فيلم الأكشن "Sacrifice" والمقرر عرضه بالسينمات بشهر سبتمبر المقبل.


سلمى حايك صور سلمى حايك جلسة تصوير
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