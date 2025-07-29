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"شورت وجولف كار".. مي سليم تخطف الأنظار بجلسة تصوير جريئة في الساحل

08:23 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
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    مي سليم تستمتع باجواء الصيف (1)
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    مي سليم تستمتع باجواء الصيف (4)
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    مي سليم تقود جولف كار في الساحل
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    مي سليم تستمتع باجواء الصيف (3)
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كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة مي سليم الاستمتاع بإجازة الصيف في الساحل الشمالي، وكشفت عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهرت مي سليم، بإطلالة جريئة مرتدية شورت جينز ، وهي تقود "جولف كار" على أحد الشواطئ في الساحل الشمالي.

وكانت الفنانة مي سليم أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "أخينا"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وجميع المنصات الموسيقية.

يذكر أن الفنانة مي سليم شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بأكثر من عمل، منها مسلسل "المداح" مع حمادة هلال، وشاركت مع الفنانة روجينا بمسلسل "سر إلهي".

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