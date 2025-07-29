بالصور.. أحدث ظهور للنجم أحمد عز على البحر وسط الأصدقاء

كتب - معتز عباس:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للنجم أحمد عز، بصحبة أصدقائه، وهو يستمتع بإجازة الصيف في الساحل الشمالي.

ونشر أحدهم على موقع "انستجرام" صورًا سيلفي لـ أحمد عز بصحبة بعض الأصدقاء .

ويخوض أحمد عز تجربة سينمائية جديدة بالتعاون مع النجم كريم عبدالعزيز، في فيلم "7Dogs"، بمشاركة النجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي (سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد ، هالة صدقي ومنة شلبي) وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة.

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