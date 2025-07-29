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أحدث جلسة تصوير لـ يارا السكري تخطف الأنظار.. والجمهور: "كوكب حلويات"

07:02 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    يارا السكري
  • عرض 6 صورة
    يارا السكري
  • عرض 6 صورة
    يارا السكري
  • عرض 6 صورة
    يارا السكري
  • عرض 6 صورة
    يارا السكري
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة يارا السكري أنظار متابعيها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء قضاء إجازة الصيف في إحدى الدول الأوروبية.

ونشرت يارا صورًا لها ظهرت بإطلالة "كلاسيك صيفية" مميزة، خطفت بها الأنظار عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت تعليقات، كالتالي: "العسل"، "ملكة القمر"، "الجمال واحد بس"، "كوكب حلويات"، "جميلة الجميلات".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل فهد البطل، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.

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