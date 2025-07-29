بعد أزمته مع نجم كبير.. تامر حسني يعلن تصدره تطبيق "أنغامي"

كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب تامر حسني تصدره المركز الأول والثاني في قوائم الأكثر استماعًا على تطبيق الموسيقى "أنغامي"، في مصر وبعض الدول العربية.

ونشر تامر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، يرصد فيه تربعه على قوائم الأكثر استماعًا في تطبيق أنغامي ومصر، بأغاني "حبك لو غلطة" و"مستني إيه" و"هو ده بقى".

وظهر في الفيديو تربع أغاني من ألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد" في المراكز الأولى في دول "مصر، السعودية، عمان، الكويت"، معلقًا: "نهاركم جميل".

تفاعل جمهور "نجم الجيل" مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تيمو الجامد"، "رقم 1 على الكوكب"، "العالمي واحد بس"، "مفيش أحسن من تامر"، "مبروك يا حبيبي"، "طول عمرك أسطورة".

يذكر أن المطرب تامر حسني، أثار حالة من الجدل، الأيام الماضية، حول المنافسة بينه وبين النجم عمرو دياب، مشيرا إلى تعمد الأخير عبر صفحاته في مواقع التواصل الإشارة لتواجد أغاني تامر في المركز الرابع.

وعلق تامر، عبر خاصية القصص في صفحته بموقع "إنستجرام"، وكتب: "مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في "ستوري" بكذا طريقة إن أنا رقم 4؟ وهو عارف إن ألبومي مش 4، بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله".

وأضاف تامر حسني: "برضه ناس جمعت لي النتائج دي بس منزلتهاش عموما، هو ترتيب وبيتغير كل شوية، لينا ولزملائنا المطربين لما بينجحوا.. الفكرة إن (ألبوم لينا معاد) أنا تعبت فيه، والناس بتتكلم عنه بكل خير وده الأهم، فمش محتاج أعمل كده".

وتابع : "أنا لما كنت تقريبا ١٠ أيام رقم 1 في أسبوع نزول ألبوم (لينا معاد)، زي ما انتوا شايفين أهو في الفيديو اللي اضطريت أنزله الأغاني في التريند أعلى وهو كان تحت... احتراما ليه ولمحبينه منزلتش صورته وهي تحت، ولا نزلت أي خبر يقول إن ألبومي متصدر عليه. كنت بحتفل مع جمهوري دون المساس بصورة أو اسم أي فنان احتراما لمجهوده... بس مش عارف ليه هو يعمل كده، لأنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل کده!! وعموما، ألف مبروك".

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