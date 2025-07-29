أحدث جلسة تصوير جريئة لـ ريم سامي أمام البحر.. ومي عمر تعلق (صور)

كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة ريم سامي الاستمتاع بإجازة الصيف من الساحل الشمالي.

ونشرت ريم سامي صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية ملابس "قصيرة" تناسب أجواء البحر، للتفاعل معها الفنانة مي عمر، وكتبت: "جميلة".

كانت ريم سامي، قد احتفلت بزواجها على رجل الأعمال محمد المغازي يوم 17 مايو 2024 بحضور عدد من الفنانين.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

لطيفة تكشف آخر رسالة من زياد الرحباني.. ماذا قال؟

بحضور أحمد السقا ونضال الشافعي.. تشييع جثمان شقيق خالد جلال من مسجد الشرطة