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أحدث جلسة تصوير جريئة لـ ريم سامي أمام البحر.. ومي عمر تعلق (صور)

06:55 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

الفنانة ريم سامي

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كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة ريم سامي الاستمتاع بإجازة الصيف من الساحل الشمالي.

ونشرت ريم سامي صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية ملابس "قصيرة" تناسب أجواء البحر، للتفاعل معها الفنانة مي عمر، وكتبت: "جميلة".

كانت ريم سامي، قد احتفلت بزواجها على رجل الأعمال محمد المغازي يوم 17 مايو 2024 بحضور عدد من الفنانين.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، وإخراج محمد سامي.

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ريم سامي مي عمر الساحل الشمالي انستجرام إطلالة جريئة
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