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هدى الإتربي تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها

06:33 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

هدى الإتربي

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى صورة سيلفي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "هذا شهري المفضل".

تفاعل الجمهور مع الصورةـ، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر أوي"، "قنبلة الجيل"، "مفيش منك يا حلوة"، "جميلة أوي اللقطة".

شاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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