كتب- مروان الطيب:

كشف الإعلامي محمود سعد عن تواصله مع النجمة أنغام للاطمئنان على حالتها الصحية، بعد نقلها لـ إحدى المستشفيات مؤخراً، لإجراء عدد من الفحوصات الطبية على البنكرياس.

ونشر محمود سعد صورة لأنغام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب: "حمد الله على سلامتك يا صديقتي الغالية جدا جدا، رغم كل الأخبار الكتير المنشورة هنا وهناك.. الخبر الدقيق الصحيح أن أنغام الحمد لله زي الفل، اتكلمنا النهاردة اكتر من مرة وهي الحمد لله بخير، هتخرج من المستشفى بكرة او بعده بالكتير ان شاء الله، أنغام طلبت مني أطمن كل حبايبها وشرحتلي حالتها الصحية بالتفصيل والنهاردة الساعة ٧ إن شاء الله هنعمل لايف مخصوص أقولكم فيه تفاصيل رحلة علاجها في ألمانيا ومحبتها الكبيرة ليكم".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن إصابة النجمة أنغام بسرطان الثدي، مما أثار قلق جمهورها.

وأصدر المكتب الإعلامي للمطربة الكبيرة بيان يكشف حقيقة ماتردد، وجاء كالتالي: "ينفي المكتب الإعلامي للنجمة الكبيرة أنغام كل الشائعات التي تم تداولها حول حالتها الصحية وأنها مصابة بسرطان الثدي".

وتابع البيان: نود أن نشير أن المطربة أنغام ستقوم بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية على البنكرياس، وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغنيات جديدة استعدادا لطرحها هذا الصيف.

وأوضح البيان: أن المطربة أنغام طالبت وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار التي تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها، وفي الوقت نفسه توجه الشكر لكل محبيها وجمهورها لاهتمامهم وسؤالهم عنها ونطمئن الجميع أنها بخير".

وأحيت النجمة أنغام حفلا كبيرا في العلمين الأسبوع الماضي، ومازحت جمهورها الذي تفاعل مع كل أغانيها.

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