كتب-مصطفى حمزة:

تداول رواد موقع فيسبوك، مقطع فيديو، ظهرت به المطربة الكبيرة فيروز، وهي تقديم ترنيمة "أنا الأم الحزينة"، بالتزامن مع وفاة نجلها المبدع اللبناني زياد الرحباني.

وزعم بعض رواد موقع فيسبوك، أن فيروز، قدمت الترنيمة عقب وفاة نجلها، يوم السبت الماضي، وضاعف من صحة ذلك، عرض صالة كنيسة رقاد السيدة، مقاطع صوتية من الترنيمة، في العزاء الذي أقيم أمس الإثنين بحضور المطربة الكبيرة.

المفارقة هنا، أن الترنيمة التي قدمت بطريقة الذكاء الاصطناعي، مصحوبة بصورة من حضور فيروز العزاء، صاحبها تسجيل صوتي قديم من فترة التسعينات، إذ قدمتها المطربة اللبنانية الكبيرة، خلال فترة الحرب في لبنان.

وتعد "أنا الأم الحزينة " واحدة من أشهر الترانيم المارونية، ومؤلفها هو هو مطران بيروت الماروني عبدالله قرعلي، والذي وضعها في القرن الثامن عشر، واستخدم الألحان السريانية، وأضاف إليه كلمات عربية تروى على لسان السيدة مريم العذراء.

ويتم إنشاد الترنيمة في الكنيسة، خلال أسبوع آلام السيد المسيح، أو يوم الجمعة العظيمة لدى الطائفة المارونية.

يذكر أن المطربة الكبيرة فيروز، حرصت لليوم الثاني على التوالي على التواجد في صالة كنيسة رقاد السيدة، لحضور عزاء نجلها المبدع الراحل زياد الرحباني، والتي تقام اليوم الثلاثاء.