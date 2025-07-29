"شياكة ورقي".. درة أنيقة في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، ولاقت الصور تفاعل متابعيها.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان طويل باللون الفيروزي.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "ربنا يحميكي ويسعدك، درة يعني الشياكة والرقة، أجازة سعيدة، القمر، جميلة فوق الوصف".

جدير بالذكر أن درة تشارك في بطولة فيلم "الست لما"، أمام النجمة الكبيرة يسرا، ونشرت صورًا من كواليس العمل، ظهرت خلالها مرتدية الحجاب، وعلقت "فاطمة شخصيتي الجديدة في فيلم الست لما".

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، يطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

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