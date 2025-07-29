لليوم الثاني فيروز تتلقى عزاء نجلها الراحل زياد الرحباني

كتب-مصطفى حمزة:

حرصت المطربة الكبيرة فيروز، لليوم الثاني على التوالي على التواجد في صالة كنيسة رقاد السيدة، لحضور عزاء نجلها المبدع الراحل زياد الرحباني، والتي تقام اليوم الثلاثاء.

وحضرت المطربة الكبيرة، بصحبة ابنتها المخرجة ريما الرحباني، لتلقي العزاء في صالة الكنيسة، والمقرر إقامته اليوم الثلاثاء حتى الساعة السادسة مساءا.

وقامت فيروز، بحضور الصلاة على جثمان نجلها أمس الإثنين، داخل كنيسة "رقاد السيدة – المحيدثة" في بكفيا، ووضعت باقة ورد كبيرة تكريما لابنها الراحل زياد الرحباني، قبل ان تتلقى العزاء .

وحملت اللافتة التي وضعتها فيروز على الورود لابنها الراحل .. "إلى ابني الحبيب فيروز".

يذكر أن المبدع الراحل زياد الرحباني، رحل عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر يناهز 69 عاما.