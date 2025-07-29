20 صورة لنجوم الفن في جنازة شقيق المخرج خالد جلال

كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- هاني رجب

شُيّع ظهر اليوم، جثمان الراحل حسن جلال، شقيق المخرج المسرحي الكبير خالد جلال، إلى مثواه الأخير، وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، جاء في مقدمتهم: أحمد السقا، منير مكرم، محسن منصور، ميمي جمال، نضال الشافعي، أحمد رزق، أحمد صيام، عفاف مصطفى، والكابتن عصام الحضري، ، وغيرهم من الأصدقاء والمقربين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

يُعد المخرج خالد جلال واحدًا من أبرز رموز الحركة المسرحية في مصر، وُلد في 3 نوفمبر 1963، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، حيث أسّس فرقة "لقاء المسرحية" وقدّم من خلالها عددًا من العروض، بعضها من تأليفه.

حصل جلال على عدة جوائز كمؤلف ومخرج، ثم قرر دراسة الفن أكاديميًا فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما حصل على منحة دراسية في الإخراج المسرحي سافر من خلالها إلى روما للاطلاع على التجارب الغربية.

بعد عودته إلى مصر، قرر وزير الثقافة حينها، الفنان فاروق حسني، تعيينه مديرًا لمسرح الشباب وهو في سن الـ28، ليصبح أصغر مدير فرقة مسرحية في ذلك الوقت، كما تولى بعد ذلك عدة مناصب مهمة، منها: مدير مركز الإبداع الفني عام 2002، ورئيس مسرح الغد، ثم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني.