لطيفة تكشف آخر رسالة من زياد الرحباني.. ماذا قال؟

كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة التونسية لطيفة عن آخر رسالة تلقّتها من الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، الذي توفي السبت الماضي عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشرت لطيفة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو من جنازة الرحباني، وعلّقت بكلمات مؤثرة قائلة: "آخر رسالة منك قلت لي: أنا بتحسن وفي انتظارك.. يا حبيبي أنا جيتك بس إنت رحت، ما أصعب فراقك يا زياد، يارب يصبرنا.. بس اللي مثلك ما بيموت، بحبك لتخلص الدني".

وشهدت جنازة زياد الرحبانى، حضورا غفيرا لمحبيه أمام مستشفى خوري في منطقة الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت، لتوديعه أثناء خروج النعش من المستشفى؛ قبيل انطلاق موكب تشييعه إلى مثواه الأخير.

ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.

ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.

اقرأ أيضًا:

نقابة المهن التمثيلية تصدر بيان بعد تدهور الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

15 صورة ترصد كواليس انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن الموسيقية

بحضور أحمد السقا ونضال الشافعي.. تشييع جثمان شقيق خالد جلال من مسجد الشرطة

افتتاح مدرسة رانيا يوسف للرقص الشرقي في أبوظبي.. تعرف على التفاصيل

رانيا فريد شوقي تنعى شقيق المخرج خالد جلال