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تدهور الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب.. ونقابة المهن التمثيلية تصدر بيانا

02:54 م الثلاثاء 29 يوليو 2025
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    أول ظهور للفنان لطفي لبيب بعد خروجه من العناية المركزة
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    لطفي لبيب يواسي وليد الحلفاوي في مصابه
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    لطفي لبيب وأحمد عز
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    الفنان الكبير لطفي لبيب
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    الفنان لطفي لبيب والأب بطرس دانيال
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    تكريم لطفي لبيب بحضور محمود حميدة وخيري بشارة
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    لطفي لبيب في أحدث ظهور له بمهرجان الجونة
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كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقل الفنان الكبير لطفي لبيب إلى العناية المركزة مجددًا، بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية.

وجاء في بيان عبر الصفحة الرسمية للنقابة على موقع "فيسبوك": "الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس النقابة يتمنون الشفاء العاجل للفنان الكبير لطفي لبيب، الذي تدهورت حالته الصحية ودخل العناية المركزة خلال الساعات الماضية".

وتعرض الفنان القدير لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى.

وقال أشرف زكي، في تصريح خاص لموقع "مصراوي": "الحالة حرجة، وأرجو من الجميع الدعاء له، فهو يمر بظرف صحي دقيق".

يذكر أن آخر أعمال لطفى لبيب فيلم "أنا وابن خالتي"بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، ومن إخراج أحمد صالح.

نقابة المهن التمثلية

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نقل الفنان لطفي لبيب للعناية المركزة.. وأشرف زكي لمصراوي: الحالة حرجة

لطفي لبيب نقابة المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي
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