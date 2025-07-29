كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقل الفنان الكبير لطفي لبيب إلى العناية المركزة مجددًا، بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية.

وجاء في بيان عبر الصفحة الرسمية للنقابة على موقع "فيسبوك": "الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس النقابة يتمنون الشفاء العاجل للفنان الكبير لطفي لبيب، الذي تدهورت حالته الصحية ودخل العناية المركزة خلال الساعات الماضية".

وتعرض الفنان القدير لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى.

وقال أشرف زكي، في تصريح خاص لموقع "مصراوي": "الحالة حرجة، وأرجو من الجميع الدعاء له، فهو يمر بظرف صحي دقيق".

يذكر أن آخر أعمال لطفى لبيب فيلم "أنا وابن خالتي"بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، ومن إخراج أحمد صالح.

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نقل الفنان لطفي لبيب للعناية المركزة.. وأشرف زكي لمصراوي: الحالة حرجة