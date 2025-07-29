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15 صورة ترصد كواليس انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن الموسيقية

02:39 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
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    انتخابات تجديد الموسيقيين
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    حلمي عبد الباقي مع الاعضاء
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    انتخابات التجديد بالموسيقيين
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    انتخبات الموسيقيين
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    سعد يدعم منصور
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    سعد الصغيرومنصور
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    لجنة انتخابات الموسيقيين
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    متابعة العيسوي بانتخبات الموسيقيين
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    كواليس الانتخابات
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    مقر الانتخابات
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    منصور هندي يدلي بصوته
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    مراجعة كشوف الناخبين
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    سعد ونادية مصطفى ومنصور هندي بالانتخابات
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كتب-مصطفى حمزة:

تصوير-إسلام فاروق

دخل 6 من أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، في منافسة ساخنة بانتخابات التجديد النصفى لعضوية المجلس، والتي بدأت صباح اليوم الثلاثاء داخل نادى جامعة القاهرة بشارع البحر الأعظم.

ويتنافس على انتخابات التجديد النصفى، 6 أعضاء من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين الحالي، وهم الفنان حلمي عبد الباقي، ومنصور هندى، والمطربة نادية مصطفى، ومحمد صبحي، وعلاء سلامة وأحمد العيسوي، و أحمد محمد عرفات، وداوود محمد سمير عبد المحسن وعادل محمد مصطفى نعيم .

وحرص على حضور الانتخابات، المطربين سعد الصغير، وطارق عبدالحليم، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة الحالي، محمد عبدالله، وعاطف إمام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المنظمة لعمل النقابات المهنية في مصر، حيث يُجرى التجديد النصفي لأعضاء المجلس لضخ دماء جديدة ومنح الفرصة للراغبين في خدمة المهنة وأعضائها.

مجلس نقابة المهن الموسيقية التجديد النصفي لنقابة المهن الموسيقية انتخابات التجديد النصفي للمهن الموسيقية نادى جامعة القاهرة
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