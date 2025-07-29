إعلان

بحضور أحمد السقا ونضال الشافعي.. تشييع جثمان شقيق خالد جلال من مسجد الشرطة

02:09 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تشييع جثمان شقيق خالد جلال (1)
  • عرض 5 صورة
    تشييع جثمان شقيق خالد جلال (4)
  • عرض 5 صورة
    تشييع جثمان شقيق خالد جلال (5)
  • عرض 5 صورة
    تشييع جثمان شقيق خالد جلال (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- هاني رجب

شُيّع منذ قليل جثمان الراحل حسن جلال، شقيق المخرج الكبير خالد جلال، إلى مثواه الأخير، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وشهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم: الفنان أحمد السقا، الدكتور أشرف زكي، الفنان منير مكرم، الفنان محسن منصور، الفنان إيهاب فهمي، الفنان فتوح أحمد، والمطرب محمد سراج.

ويُعد المخرج خالد جلال واحدًا من أبرز رموز الحركة المسرحية في مصر، وُلد في 3 نوفمبر 1963، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، حيث أسّس فرقة "لقاء المسرحية" وقدّم من خلالها عددًا من العروض، بعضها من تأليفه.

حصل جلال على عدة جوائز كمؤلف ومخرج، ثم قرر دراسة الفن أكاديميًا فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما حصل على منحة دراسية في الإخراج المسرحي سافر من خلالها إلى روما للاطلاع على التجارب الغربية.

بعد عودته إلى مصر، قرر وزير الثقافة حينها، الفنان فاروق حسني، تعيينه مديرًا لمسرح الشباب وهو في سن الـ28، ليصبح أصغر مدير فرقة مسرحية في ذلك الوقت، كما تولى بعد ذلك عدة مناصب مهمة، منها: مدير مركز الإبداع الفني عام 2002، ورئيس مسرح الغد، ثم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني.

اقرأ أيضًا:

هاجر أحمد تحتفل بعيد زواجها الرابع: "قلبي لك"

بحضور سعد الصغير.. بدء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الموسيقيين

تشييع جثمان شقيق خالد جلال مسجد الشرطة أحمد السقا نضال الشافعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

جميعة رجال الأعمال تحذر الحكومة من "رسوم الساحل" الجديدة: مقلقة ونطالب بإلغائها
"أبو شيخة وزبارقة ومشهور".. من هم الثلاثي وراء الدعوة للتظاهر ضد مصر في تل أبيب؟
شكرا على تعاونكم.. الكهرباء تصدر بيانا جديدا بشأن محطة محولات جزيرة الدهب
نقل الفنان لطفي لبيب للعناية المركزة.. وأشرف زكي لمصراوي: الحالة حرجة