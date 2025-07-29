بملابس البحر.. دينا فؤاد تخطف الأنظار والجمهور يعلق: "غزالة"

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة دينا فؤاد الأنظار بعد مشاركتها مجموعة صور جديدة أثناء قضائها عطلتها الصيفية، وتفاعل عدد كبير من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت دينا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة على البحر.

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور، والتي جاء من بينها: "غزالة"، "قمر"، "الله الله على الجمال"، "ما أجملك"، "عود البطل"، و"سيدة القصر".

يُذكر أن الفنانة دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا"، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، منذر رياحنة، سلوى خطاب، ميدو عادل، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

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