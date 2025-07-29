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افتتاح مدرسة رانيا يوسف للرقص الشرقي في أبوظبي.. تعرف على التفاصيل

01:51 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

رانيا يوسف

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كتبت- سهيلة أسامة:

افتتحت الفنانة رانيا يوسف أولى فعاليات مدرستها لتعليم الرقص الشرقي، تحت عنوان "طبلة باي رانيا"، والتي أُقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بعد أيام من الإعلان الرسمي عن إطلاق المشروع.

ووفقًا لما ورد في الإعلان الترويجي، فإن الفعالية مخصصة للسيدات، مع منع دخول الرجال، إلى جانب حظر التصوير أو استخدام الهواتف المحمولة والساعات الذكية داخل القاعة، حفاظًا على خصوصية المشاركات.

وشهد الافتتاح حضور عدد من الأصدقاء المقربين، أبرزهم الراقصة جوهرة.

وأوضحت رانيا يوسف أنها لن تُقدم الدروس بنفسها، لكنها ستشارك في بعض الجلسات الجماعية، مشيرة إلى أن الهدف من المشروع هو تعزيز ثقتهن بأنفسهن من خلال الفن والحركة.

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رانيا يوسف افتتاح مدرسة للرقص الشرقي أبوظبي طبلة باي رانيا
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