وئام مجدي تتذكر جدتها بكلمات مؤثرة: "واقفة مكاني ومش قادرة أكمل"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة وئام مجدي جمهورها مقطع فيديو يجمعها بجدتها الراحلة، عبّرت من خلاله عن حالتها النفسية الصعبة التي تمر بها.

وكتبت وئام عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أنا واقفة في مكاني من سنين بسبب ظروف حصلت، بقالي سنين كتير في اكتئاب، أطلع منه وأرجع تاني، زي ما الكل عارف، تيته كانت عايشة معايا، وكنت بهرب من اكتئابي بيها، كانت ملجأ لقلبي، والنهارده أنا مش قادرة على أي فراق، لا أهل، ولا أصحاب، ولا حبيب".

وتابعت: "دلوقتي لا في سفر، ولا شغل، ولا أصحاب، ولا أي حاجة مخلياني كويسة، قلبي زعلان قوي عليها، وزعلان أكتر إني واقفة مكاني من سنين.. آه، بحمد ربنا على كل حاجة حلوة في حياتي، لكن الفقد موجع".

شاركت الفنانة وئام مجدي في موسم رمضان 2025 بمسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

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