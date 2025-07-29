هاجر أحمد تحتفل بعيد زواجها الرابع: "قلبي لك"

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة هاجر أحمد بعيد زواجها الرابع، من خلال منشور رومانسي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت هاجر صور تجمعها بزوجها، وعلّقت: "مرت 4 سنوات، وتبقى للأبد... قلبي لك".

وتفاعل الجمهور مع المنشور، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "بقوا شبه بعض أوي"، "ربنا يخليكم لبعض"، "حلوين أوي مع بعض"، "نفس نظرة العيون".

يُذكر أن هاجر أحمد شاركت في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل "المعلم"، الذي قام ببطولته النجم مصطفى شعبان، إلى جانب سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد بدير، طارق النهري، عبدالعزيز مخيون، أحمد عبدالله محمود، وأحمد فؤاد سليم. المسلسل من إخراج مرقس عادل.

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