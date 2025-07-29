إعلان

هاجر أحمد تحتفل بعيد زواجها الرابع: "قلبي لك"

01:11 م الثلاثاء 29 يوليو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هاجر أحمد وزوجها
  • عرض 4 صورة
    هاجر أحمد وزوجها (3)
  • عرض 4 صورة
    هاجر أحمد وزوجها (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة هاجر أحمد بعيد زواجها الرابع، من خلال منشور رومانسي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت هاجر صور تجمعها بزوجها، وعلّقت: "مرت 4 سنوات، وتبقى للأبد... قلبي لك".

وتفاعل الجمهور مع المنشور، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "بقوا شبه بعض أوي"، "ربنا يخليكم لبعض"، "حلوين أوي مع بعض"، "نفس نظرة العيون".

يُذكر أن هاجر أحمد شاركت في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل "المعلم"، الذي قام ببطولته النجم مصطفى شعبان، إلى جانب سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد بدير، طارق النهري، عبدالعزيز مخيون، أحمد عبدالله محمود، وأحمد فؤاد سليم. المسلسل من إخراج مرقس عادل.

اقرأ أيضًا:

يوسف معاطي: "سمير غانم كوميديان لن يتكرر.. كان أكتر واحد بيضحك عادل إمام"

إليسا تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: "عروس بيروت"

بعد أزمتها الأخيرة.. وفاء عامر تتصدر تريند "جوجل"

هاجر أحمد إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نقل الفنان لطفي لبيب للعناية المركزة.. وأشرف زكي لمصراوي: الحالة حرجة