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بحضور سعد الصغير.. بدء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الموسيقيين

12:51 م الثلاثاء 29 يوليو 2025
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كتب-مصطفى حمزة:
حرص المطرب الشعبي سعد الصغير، على حضور انتخابات التجديد النصفي لعضوية نقابة الموسيقيين، والتي بدأت صباح اليوم الثلاثاء داخل نادى جامعة القاهرة بشارع البحر الأعظم.

وحضر الانتخابات لدعم المرشحين من أعضاء مجلس النقابة، محمد عبدالله، وعاطف إمام

ويتنافس على انتخابات التجديد النصفي، 6 أعضاء من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين الحالي، وهم الفنان حلمي عبد الباقي، ومنصور هندى، والمطربة نادية مصطفى، ومحمد صبحي، وعلاء سلامة وأحمد العيسوي، أحمد محمد عرفات، داوود محمد سمير عبدالمحسن وعادل محمد مصطفى نعيم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المنظمة لعمل النقابات المهنية في مصر، حيث يُجرى التجديد النصفي لأعضاء المجلس لضخ دماء جديدة ومنح الفرصة للراغبين في خدمة المهنة وأعضائها.

انتخابات التجديد النصفي مجلس نقابة الموسيقيين سعد الصغير
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