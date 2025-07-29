نقل الفنان لطفي لبيب للعناية المركزة.. وأشرف زكي لمصراوي: الحالة حرجة

كتبت- سهيلة أسامة:

تعرض الفنان القدير لطفي لبيب لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله مجددًا إلى العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية.

وكشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لموقع "مصراوي"، عن آخر تطورات حالته، قائلًا: "الحالة حرجة، وأرجو الجميع بالدعاء له بالشفاء، فهو يمر بظرف صحي دقيق".

كما كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، موضحًا أن الفنان لا يزال يخضع للعلاج داخل العناية المركزة، نتيجة تعرضه لإجهاد شديد خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا: "نأمل جميعًا أن يسترد عافيته قريبًا".