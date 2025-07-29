رانيا فريد شوقي تنعى شقيق المخرج خالد جلال

كتبت- سهيلة أسامة:

قدّمت الفنانة رانيا فريد شوقي واجب العزاء للمخرج خالد جلال، في وفاة شقيقه الذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين.

وكتبت رانيا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "خالص العزاء للمخرج خالد جلال في وفاة شقيقه حسن، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

يُذكر أن صلاة الجنازة من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

ويُعد المخرج خالد جلال واحدًا من أبرز رموز الحركة المسرحية في مصر، وُلد في 3 نوفمبر 1963، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، حيث أسّس فرقة "لقاء المسرحية" وقدّم من خلالها عددًا من العروض، بعضها من تأليفه.

حصل جلال على عدة جوائز كمؤلف ومخرج، ثم قرر دراسة الفن أكاديميًا فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما حصل على منحة دراسية في الإخراج المسرحي سافر من خلالها إلى روما للاطلاع على التجارب الغربية.

بعد عودته إلى مصر، قرر وزير الثقافة حينها، الفنان فاروق حسني، تعيينه مديرًا لمسرح الشباب وهو في سن الـ28، ليصبح أصغر مدير فرقة مسرحية في ذلك الوقت، كما تولى بعد ذلك عدة مناصب مهمة، منها: مدير مركز الإبداع الفني عام 2002، ورئيس مسرح الغد، ثم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني.

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