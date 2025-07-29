بعد أزمتها الأخيرة.. وفاء عامر تتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة وفاء عامر تريند محرك البحث "جوجل"، بعد أزمتها الأخيرة والهجوم الذي تعرضت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا الخير" على قناة "النهار"، أعلنت وفاء عامر قرارها بالابتعاد نهائيًا عن منصة "تيك توك"، قائلة: "التيك توك عالم صعب شوية، هو تسلية لذيذة لبعض الناس، واستفدت منه إني شوفت نماذج تستحق، لكن أنا كنت بطلع مرة كل أسبوعين تلاتة مش كل يوم، وقررت أبتعد عنه نهائيًا".

ووجهت وفاء عامر رسالة مؤثرة إلى جمهورها باكية: "أنا بحبكم وبحترم عقولكم، وخدمت في المهنة اللي بحبها، وقدمت أدوار حلوة بيكم، وأنا معملتش حاجة تزعل أي حد، لازم تبقوا واثقين فيا، وعارفين إني بحترم الفن، والفن شيء راقٍ".

وتابعت: "عايزة أوجّه رسالة لكل زملائي.. كلكم على رأسي وبحبكم، وكلنا في ضهر بعض، وإن شاء الله دايمًا نفضل كده".

وكان عدد كبير من نجوم الفن أعلنوا تضامنهم مع وفاء عامر، عقب حملة الانتقادات والاتهامات التي طالتها مؤخرًا.

كانت نقابة المهن التمثيلية، أعلنت في بيان صحفي تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة، التي وصفتها بالمغرضة والموجهة ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار الدور الذي تقوم به في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

وأكدت أنها تواصلت مع وفاء عامر للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

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