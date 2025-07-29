وفاء عامر تبكي على الهواء: "قررت الابتعاد عن تيك توك نهائيًا"

كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة وفاء عامر الابتعاد نهائيًا عن منصة الفيديوهات "تيك توك" ، والتي كانت إحدى بوابات الأزمة التي حدثت معها مؤخرًا

وقالت وفاء، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صبايا الخير"، على قناة النهار: "التيك توك عالم صعب شوية، هو تسلية لذيذة وقضاء حاجة لبعض الناس، وانا استفدت كتير منه لأني شوفت نماذج تستحق، لكن أنا كنت بطلع مرة كل أسبوعين تلاته مش كل يوم، وقررت الابتعاد نهائيًا عنه".

ووجهت وفاء عامر رسالة لجمهورها، باكية: "أنا بحبكم وبحترم عقولكم وخدمت في المهنة اللي بحبها، عملت أدوار حلوة بيكم، وأنا معملتش حاجة تزعلمك، ولازم تبقوا واثقين فيا وعارفين أوي أني بحترم الفن والفن شيء راقي".

وتابعت: "عايزه أوجه رسالة لكل زملائي كلكم على رأسي وبحبكم وكلنا في ضهر بعض وان شاء الله دايما مع بعض".

حرص العديد من نجوم الفن على دعم النجمة وفاء عامر، بعد تطور أزمتها الأخيرة وتوجيه اتهامات لها والإدعاء بالعمل في تجارة الأعضاء.

كانت نقابة المهن التمثيلية، أعلنت في بيان صحفي تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة، التي وصفتها بالمغرضة والموجهة ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار الدور الذي تقوم به في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

وأكدت أنها تواصلت مع وفاء عامر للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

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