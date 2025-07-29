كتب - معتز عباس:

قال الكاتب الكبير يوسف معاطي، إن النجم الراحل سمير غانم فنان عظيم وكوميديان لن يتكرر في مصر والعالم.

وأضاف معاطي، في أول ظهور له بعد 20 عام، في برنامج "واحد من الناس"، على شاشة الحياة، تقديم الإعلامي عمرو الليثي: "من تجربتي وتعاملي مع سمير غانم كان لازم تسيب له مساحة للارتجال، هو حافظ جدا على الرواية وكان يرتجل في مساحات، سمير غانم كوميديان ملوش مثيل، وأكتر واحد كان بيضحك عادل إمام هو سمير غانم".

يذكر أن إليسا أحيت مساء أمسـ، حفلًا غنائيًا ضخمًا، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن حفلات موسم جدة 2025، وقدّمت مجموعة من أشهر أغنياتها وسط تفاعل كبير من الجمهور، من بينها أجمل إحساس، عايشة حالة حب، وغيرها.

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