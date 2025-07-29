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حدث بالفن | وفاة شقيق المخرج خالد جلال وحقيقة القبض على منذر رياحنة

12:01 ص الثلاثاء 29 يوليو 2025
حدث بالفن | وفاة شقيق المخرج خالد جلال وحقيقة القبض على منذر رياحنة

النشرة الفنية

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إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ حقيقة القبض على الفنان منذر رياحنة، فيروز ترفض تقبيل ماجدة الرومي ليديها في جنازة زياد الرحباني، أبرز حالات الطلاق في الوسط الفني مؤخرًا، لماذا أسباب انفصال عمر عبد العزيز بعد زواج عام ونصف، وفاة شقيق المخرج خالد جلال، بسمة بوسيل تكشف الحالة الصحية لـ ابنها آدم بعد انفجار الزائدة، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

حدث بالفن وفاة شقيق المخرج خالد جلال القبض على منذر رياحنة فيروز تضع باقة ورود لابنها صفاء جلال تتعرض لأزمة صحية فيروز ترفض تقبيل ماجدة الرومي ليديها حالات الطلاق في الوسط الفني محمود سعد بسمة بوسيل عن الحالة الصحية لإبنها أزمة وفاء عامر

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