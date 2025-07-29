إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

آسر ياسين

يستمتع الفنان آسر ياسين بعطلته الصيفية، ونشر صورا عبر حسابه على انستجرام في رحلة بحرية.

إسراء عبدالفتاح

تستمتع الفنانة إسراء عبدالفتاح بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام وهي في جزر المالديف.

دنيا المصري

خضعت الفنانة دنيا المصري لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها على إنستجرام، ظهرت خلالها بفستان أسود جذاب خطفت به الأنظار.

رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور صورا جديدة خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية، وظهرت بفستان أنيق حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

سلاف فواخرجي

تستمتع الفنانة سلاف فواخرجي بالإجازة، ونشرت صور عبر حسابها على انستجرام خلال استمتاعها بوقتها في موسكو.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة خطفت بها الأنظار.

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام، وكانت الصورة على طريقة السيلفي وحازت على إعجاب متابعيها.

مي فاروق

نشرت الفنانة مي فاروق صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مع زوجها الفنان محمد العمروسي وهما يستمتعان بالعطلة الصيفية على البحر.

مي كساب

نشرت الفنانة مي كساب صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت خلالها مع زوجها أوكا على البحر.

أسما إبراهيم

نشرت الإعلامية أسما إبراهيم صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بالإجازة على البحر.