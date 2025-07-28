إليسا تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: "عروس بيروت"

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة اللبنانية أنظار الجمهور، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت إليسا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة مرتدية فستان طويل وواسع، وعلقت: "بيروت.. أنتي دائماً ما تخرجي أفضل ما فيا".

تفاعل الجمهور والمتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات: "زهرة من الياسمين"، "عروسة بيروت"، طول عمرك أنيقة"، أميرة الحلوين"، "جمالك جمال"، "ملكة الاحساس".

يذكر أن إليسا أحيت مساء أمسـ، حفلًا غنائيًا ضخمًا، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن حفلات موسم جدة 2025، وقدّمت مجموعة من أشهر أغنياتها وسط تفاعل كبير من الجمهور، من بينها أجمل إحساس، عايشة حالة حب، وغيرها.

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