بكلمات مؤثرة.. نضال الشافعي ينعى وفاة شقيق المخرج خالد جلال

كتب - معتز عباس:

قدم الفنان نضال الشافعي واجب المواساة للمخرج خالد جلال بعد وفاة شقيقه حسن جلال، مساء اليوم الإثنين.

وكتب نضال، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم بخالص العزاء للأستاذ المخرج القدير خالد جلال في وفاة شقيقه حسن جلال، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

توفي حسن شقيق المخرج الكبير خالد جلال، وتقام صلاة الجنازة غدا الثلاثاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

ولد خالد جلال في 3 نوفمبر 1963 بدأ حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة جامعة القاهرة ، أنشأ فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة لقاء المسرحية وقدم من خلال عروض كثيرة بعضها من تأليفه.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الأميرة ضل الحيطة، ودارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض.

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