25 صورة لنجوم الفن في جنازة زياد الرحباني

كتب - معتز عباس:

رحل الموسيقار الكبير زياد الرحباني، عن عالمنا، السبت الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 69 عاما، حيث شيعت جنازته صياح اليوم، من داخل كنيسة سيدة الرقاد في لبنان، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء إلى جانب والدته الفنانة الكبيرة فيروز.

وتلقت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيرزو والدة زياد الرحباني مراسم العزاء والمواساة من نجوم الفن في الوطن العربي، أبرزهم المطربة ماجدة الرومي، الفنانة اللبناني كارمن لبس، الفنان راغب علامة، الفنان عاصي الحلاني، الفنانة ميريام فارس، الفنانة نجوى كرم، وغيرهم.

شهدت جنازة زياد الرحبانى، حضورا غفيرا لمحبيه أمام مستشفى خوري في منطقة الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت، لتوديعه أثناء خروج النعش من المستشفى؛ قبيل انطلاق موكب تشييعه إلى مثواه الأخير.

وحرص مبحي زياد الرحباني على إطلاق زغاريد لحظة نقل الجثمان من الحمرا إلى بلدة بكفيا، ورمى محبوه الزهور على النعش لحظة خروجه، حيث تقام الجنازة بعد قليل في كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة في بلدة بكفيا.

ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.

ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.

اقرأ أيضا..

انطلاق تصوير الجزء الثاني من "وترحساس" بطولة غادة عادل (صور)

الأربعاء.. هشام عباس ووسط البلد يلتقيان بجمهور صيف الأوبرا 2025 في الإسكندرية