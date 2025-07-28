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25 صورة لنجوم الفن في جنازة زياد الرحباني

11:03 م الإثنين 28 يوليه 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الشاعر طلال حيدر في جنازة زياد الرحباني
  • عرض 25 صورة
    راغب علامة في عزاء زياد الرحباني
  • عرض 25 صورة
    راغب علامة في عزاء زياد الرحباني
  • عرض 25 صورة
    راغب علامة يقدم واجب العزاء والمواساة
  • عرض 25 صورة
    راغب علامة يقدم واجب العزاء والمواساة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة اللبنانية كارمن لبس
  • عرض 25 صورة
    فيروز ترفض تقبيل ماجدة الرومي ليديها في جنازة زياد الرحباني
  • عرض 25 صورة
    الشاعر طلال حيدر في جنازة زياد الرحباني
  • عرض 25 صورة
    كارول سماحة في جنازة زياد الرحباني
  • عرض 25 صورة
    لطيفة تبكي في جنازة زياد الرحباني
  • عرض 25 صورة
    لطيفة في جنازة زياد الرحباني
  • عرض 25 صورة
    ماجدة الرومي تحاول تقبيل يد السيدة فيروز
  • عرض 25 صورة
    مايا دياب في جنازة زياد الرحباني
  • عرض 25 صورة
    ميريام فارس حزينة في جنازة زياد الرحباني
  • عرض 25 صورة
    ميريام فارس في جنازة زياد الرحباني
  • عرض 25 صورة
    نجوى كرم تقدم واجب العزاء والمواساة
  • عرض 25 صورة
    نجوى كرم تقدم واجب العزاء والمواساة
  • عرض 25 صورة
    نجوى كرم تواسي اسرة وعائلة زياد الرحباني
  • عرض 25 صورة
    نجوى كرم في جنازة زياد الرحباني
  • عرض 25 صورة
    هيفاء وهبي تشارك في جنازة زياد الرحباني
  • عرض 25 صورة
    هيفاء وهبي في جنازة زياد الرحباني
  • عرض 25 صورة
    هيفاء وهبي في عزاء زياد الرحباني
  • عرض 25 صورة
    فيروز في جنازة ابنها زياد الرحباني
  • عرض 25 صورة
    عاصي الحلاني في جنازة زياد الرحباني
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كتب - معتز عباس:

رحل الموسيقار الكبير زياد الرحباني، عن عالمنا، السبت الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 69 عاما، حيث شيعت جنازته صياح اليوم، من داخل كنيسة سيدة الرقاد في لبنان، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء إلى جانب والدته الفنانة الكبيرة فيروز.

وتلقت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيرزو والدة زياد الرحباني مراسم العزاء والمواساة من نجوم الفن في الوطن العربي، أبرزهم المطربة ماجدة الرومي، الفنانة اللبناني كارمن لبس، الفنان راغب علامة، الفنان عاصي الحلاني، الفنانة ميريام فارس، الفنانة نجوى كرم، وغيرهم.

شهدت جنازة زياد الرحبانى، حضورا غفيرا لمحبيه أمام مستشفى خوري في منطقة الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت، لتوديعه أثناء خروج النعش من المستشفى؛ قبيل انطلاق موكب تشييعه إلى مثواه الأخير.

وحرص مبحي زياد الرحباني على إطلاق زغاريد لحظة نقل الجثمان من الحمرا إلى بلدة بكفيا، ورمى محبوه الزهور على النعش لحظة خروجه، حيث تقام الجنازة بعد قليل في كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة في بلدة بكفيا.

ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.

ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.

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جنازة زياد الرحباني فيروز زياد الرحباني ماجدة الرومي راغب علامة
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