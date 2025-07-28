"خسرنا نبض بيروت".. راغب علامة يودع زياد الرحباني برسالة مؤثرة

كتب- مروان الطيب:

ودع الفنان راغب علامة، الفنان زياد الرحباني برسالة مؤثرة بعد تشييع جثمانه اليوم الاثنين من داخل كنيسة سيدة الرقاد في لبنان، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء إلى جانب والدته الفنانة الكبيرة فيروز.

ونشر راغب علامة صورا له وهو يودع جثمان زياد الرحباني عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه انستجرام وكتب: بغياب زياد، خسرنا نبض بيروت، وكأن الزمن أطفأ آخر شمعة في مسرح الذاكرة".

ورحل الموسيقار الكبير زياد الرحباني، عن عالمنا، السبت الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.

ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.