بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. هذا ما طلبته جوري بكر من جمهورها

كتب- مروان الطيب:

ناشدت الفنانة جوري بكر جمهورها ومتابعيها، القيام بتوزيع زجاجات مياه صدقة للمارة في الشارع بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

ونشرت جوري بكر صورة لزجاجات المياه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع انستجرام، وكتبت: "وزعوا مياه صدقة للناس في الشارع من فضلكم، يا رب أجرنا من النار لا طاقة لنا بالحر ده".

وشاركت الفنانة جوري بكر مؤخرا بعدد من الأعمال الدرامية، هي: مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، مسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال، ومسلسل "شباب امرأة" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وعرضوا ضمن موسم دراما رمضان 2025.